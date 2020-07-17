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Объем средств на счетах граждан вырос в июне на 1,9% 

ТАСС 2 часа назад
Объем средств на счетах граждан вырос в июне на 1,9%
Фото: ТАСС
Объем средств на счетах граждан вырос в июне на 1,9% по сравнению с маем, до 31,7 трлн рублей. В мае по сравнению с апрелем наблюдалось сокращение средств на 0,1%, говорится в материалах Банка России.
"Средства населения также существенно возросли (+585 млрд рублей, или 1,9%). Приток вкладов показали главным образом СЗКО (+2,2%) (системно значимые кредитные организации — прим. ТАСС), тогда как в других банках из топ-100 прирост был гораздо скромнее (+0,7%)", — отмечается в материале.
В значительной степени рост был обусловлен выплатами в рамках государственной программы поддержки семей с детьми, считает регулятор. По оценкам Банка России, в июне выплаты составили порядка 290 млрд рублей. Поддержку вкладам оказывают также развитие проектного финансирования и рост ипотеки. По итогам июня остатки на счетах эскроу увеличились на 68 млрд рублей, превысив 420 млрд рублей. (1,3% от всех средств физических лиц). Депозитные ставки в конце мая — начале июня находились на уровне 5%, в последнюю декаду месяца вернулись к снижению до 4,8%.
Объем депозитов организаций в июне также вырос — на 1,6% или на 468 млрд рублей, в системно значимых кредитных организациях наблюдался рост на 1%, в других банках из топ-100 рост составил 3,5%. Прирост обеспечен рублевыми остатками, которые выросли на 4,11%, средства в валюте снизились на 3,2%. Также наблюдался умеренный прирост госсредств на счетах в банках (+59 млрд рублей).
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Личный счет , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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