Вклады времён СССР могут компенсировать 

В парламенте страны вернулись к вопросу об урегулировании обязательств, помещённых до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992-го — на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР. Об этом сообщил председатель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Глава думских единороссов рассказал, что члены фракции, входящие в комитет по финрынку, направили в правительство вопрос о сроках принятия законопроектов, которые восстановят и защитят прошлые сбережения граждан.

Депутаты отмечают, что из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» с 2003 года ежегодно приостанавливается, — сказал Сергей Неверов (цитата по пресс-релизу, присланному в редакцию NEWS.ru).

Базовая стоимость используется для определения долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, помещённых до 1991 года на вклады.

По финансово-экономическому обоснованию, которое представляется каждый год в нижнюю палату парламента, финансовые последствия перевода гарантированных сбережений россиян в целевые долговые обязательства государства в текущем году оцениваются на уровне 45,4 трлн рублей, а в 2021 году — 47,22 трлн рублей.

Впрочем, вопрос восстановления накоплений граждан, помещённых до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР, поднимается регулярно. Правда, никаких фактических результатов пока добиться, увы, не удалось.

Во-первых, для решения этой проблемы попросту отсутствует соответствующая законодательная база. Во-вторых, и это важнее, каждый раз, когда власти собираются компенсировать потери граждан в «советских» вкладах, выясняется, что для этого попросту нет денег, и все действия приостанавливаются из-за отсутствия источников финансирования.

В этом плане даже немного странно, что если в достаточно сытые предыдущие годы государству не удалось найти источники финансирования для восстановления средств россиян, «застрявших» на сбербанковских вкладах, то откуда деньги возьмутся в крайне сложном 2020 году? Из-за пандемии, длительного карантина, сжатия потребительского спроса и падения цен на энергоносители отечественный бюджет по итогам текущего года потеряет, скорее всего, порядка 5%, которые пока непонятно, каким образом и в какие сроки удастся компенсировать. И самое главное — нерешённым остаётся вопрос базовой стоимости, используемой для определения долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, помещённых до 1991 года на вклады в Сбербанк.

По его словам, именно от базовой стоимости будет зависеть, насколько адекватной окажется компенсация вкладов, а она как раз до сих пор не определена.

Так что, как видим, ни федеральных законов, ни методологии, ни средств для того, чтобы хотя бы начать реализацию программы урегулирования обязательств, помещённых до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 года — на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР, на настоящий момент не имеется, — подчеркнул Коренев.

Следует отметить, что порядок выплат регулируется постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2009 № 1092 «О порядке осуществления в 2010–2018 годах компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации» (действие постановления продлено). Если вклад был открыт до 20 июня 1991 года и закрыт после 21 декабря 1991 года, то он попадает под компенсацию. Вклады, открытые позднее, не компенсируются.

Выплата осуществляется с определённым коэффициентом к остатку вклада в зависимости от года рождения вкладчика, а также от срока хранения вклада. Так, к примеру, граждане, родившиеся в период с 1945 по 1991 годы, получают компенсацию в двукратном размере остатка вкладов.

Данная сумма выплат ничтожна мала по сравнению с покупательной способностью рубля в период до 1991 года, полагает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Справедливую стоимость компенсации можно было бы определить, приняв закон «О базовой стоимости необходимого социального набора». Кроме того, не определены источники финансирования, отмечает он.

Дискуссия на эту тему периодически возникает, в том числе и среди законодателей. Сейчас этот вопрос поднят в преддверии отчёта правительства в парламенте и, возможно, в связи с необходимостью социальной поддержки населения в период спада в экономике.

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»