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Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России 

RT на русском и ещё 1 38 минут назад
Эксперт оценил ситуацию на рынке вкладов в РФ
Фото: РИА Новости
Бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России.
В беседе с URA.RU он заявил, что банкиры напрасно опасаются, что россияне откажутся от вкладов из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам.
Как считает Гринберг, у банковских депозитов нет достойной альтернативы.

«Сейчас такое время, что нужно думать, как сохранить свои средства. Люди вкладываются в недвижимость, но там тоже неясные перспективы. Объективных рисков везде хватает, но хранить деньги в стеклянных банках ещё хуже — там вообще никакой выгоды», — сказал он.

Ранее в ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е.
Финансовый аналитик РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что крупнейшие российские банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов.
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Личный счет , Михаил Беляев , Руслан Гринберг , РИСИ , Банк ВТБ , РАН , ФБА "Экономика сегодня"
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