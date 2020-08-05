Эксперт оценил ситуацию на рынке вкладов в РФ

Бывший директор Института экономики РАН , доктор экономических наук Руслан Гринберг оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России.

В беседе с URA.RU он заявил, что банкиры напрасно опасаются, что россияне откажутся от вкладов из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам.

Как считает Гринберг, у банковских депозитов нет достойной альтернативы.

«Сейчас такое время, что нужно думать, как сохранить свои средства. Люди вкладываются в недвижимость, но там тоже неясные перспективы. Объективных рисков везде хватает, но хранить деньги в стеклянных банках ещё хуже — там вообще никакой выгоды», — сказал он.

Ранее в ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е.