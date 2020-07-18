Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Три «коронавирусных» пособия на ребёнка могут получить россияне в августе

News.ru
4 часа назад
Комментарии3
Но это касается только тех, кто не успел подать заявку в мае и июне.
Россияне могут получить три пособия на детей в августе
Фото: News.ruNews.ru
Никаких дополнительных выплат кроме указанных на детей не предусмотрено, приводит заявление пенсфонда ФАН. Семьи с детьми от трёх до 16 лет получат по 20 тысяч рублей «коронавирусных» на ребёнка. на детей до трёх лет выплатят 15 тысяч рублей — по пять за май, июнь, июль.
Те, чей доход не превышает два прожиточных минимума, могут рассчитывать на помощь региональных властей. Она даётся на детей от трёх до семи лет. Размер выплат в каждом субъекте РФ свой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что выплаты семьям с детьми в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса предлагают продлить до сентября. Это обеспечит и эффективную работу бизнеса, так как пособия повысили покупательский спрос.
Комментарии3
Личный счет
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress