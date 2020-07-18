Россияне могут получить три пособия на детей в августе

Но это касается только тех, кто не успел подать заявку в мае и июне.

Никаких дополнительных выплат кроме указанных на детей не предусмотрено, приводит заявление пенсфонда ФАН. Семьи с детьми от трёх до 16 лет получат по 20 тысяч рублей «коронавирусных» на ребёнка. на детей до трёх лет выплатят 15 тысяч рублей — по пять за май, июнь, июль.

Те, чей доход не превышает два прожиточных минимума, могут рассчитывать на помощь региональных властей. Она даётся на детей от трёх до семи лет. Размер выплат в каждом субъекте РФ свой.