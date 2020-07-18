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МВФ предложил заморозить долги бедных стран 

ИА Regnum и ещё 3 2 часа назад
Долги бедных стран предложили заморозить
Фото: ТАСС
Долги бедных стран нужно пока заморозить в связи с экономическим кризисом, сообщила 18 июля журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.
По итогам первого дня саммита стран G20 на уровне министров финансов и глав центральных банков директор-распорядитель международного фонда объявила, что нужно в условиях кризиса помочь бедным странам.
Речь идёт прежде всего о тех, кто «борется с большими долгами и зависит от сильно пострадавших секторов экономики».
«Инициатива G20 о приостановке выплат по задолженности достойна похвалы, и я надеюсь, что будет рассмотрен вопрос о её продлении», — Георгиева.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансовый саммит «Группы двадцати» будет продолжен завтра, 19 июля. В преддверии этого события руководство ООН настоятельно заявило о необходимости помощи бедным странам.
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Личный счет , Кристалина Георгиева , Международный валютный фонд , ООН
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