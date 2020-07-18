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Российским пенсионерам рассказали о малоизвестных льготах 

News.ru 2 часа назад
Пенсионерам поведали о малоизвестных льготах
Фото: РИА Новости
Многие российские пенсионеры даже не задумываются о существовании налоговых льгот и финансовой помощи.
В частности, пожилые россияне вправе получить освобождение от уплаты налога на транспорт и недвижимое имущество, такое как дом, квартира, гараж или земельный участок.
Пенсионеры могут выплачивать меньшие суммы налогов либо освободиться от обязанности по их уплате в принципе. Для получения такого права нужно обратиться к специалистам ФНС с соответствующим пакетом документов, — пишет портал «Пронедра».
Помимо этого, в 2019 году в России стартовал ряд социальных программ, направленных на оказание адресной помощи. Прежде всего, они применимы к пожилым людям, размер пенсий которых не достигает прожиточного минимума. Как уточняется, более подробно о такого рода поддержке можно узнать в местной администрации. Как правило, подобные проекты предусматривают закупку продуктов питания, предметов гардероба, а также оказание финансовой помощи, в том числе за счёт региональных доплат.
Что касается работающих пенсионеров — им полагается дополнительный отпуск и обязательная диспансеризация. Также почти все представители торговых сетей предлагают пожилым людям специальные скидки и акции в своих магазинах, которые действуют в определённые часы или при предъявлении пенсионного удостоверения.
Ранее NEWS.ru писал, что министерство транспорта России предложило субсидировать льготные тарифы на семейные поездки в купе поездов дальнего следования. Данный шаг, по мнению ведомства, будет способствовать развитию внутреннего туризма.
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Комментарии 11
Личный счет , Федеральная налоговая служба , Минтранс РФ
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