Пенсионерам поведали о малоизвестных льготах

Многие российские пенсионеры даже не задумываются о существовании налоговых льгот и финансовой помощи.

В частности, пожилые россияне вправе получить освобождение от уплаты налога на транспорт и недвижимое имущество, такое как дом, квартира, гараж или земельный участок.

Пенсионеры могут выплачивать меньшие суммы налогов либо освободиться от обязанности по их уплате в принципе. Для получения такого права нужно обратиться к специалистам ФНС с соответствующим пакетом документов, — пишет портал «Пронедра».

Помимо этого, в 2019 году в России стартовал ряд социальных программ, направленных на оказание адресной помощи. Прежде всего, они применимы к пожилым людям, размер пенсий которых не достигает прожиточного минимума. Как уточняется, более подробно о такого рода поддержке можно узнать в местной администрации. Как правило, подобные проекты предусматривают закупку продуктов питания, предметов гардероба, а также оказание финансовой помощи, в том числе за счёт региональных доплат.

Что касается работающих пенсионеров — им полагается дополнительный отпуск и обязательная диспансеризация. Также почти все представители торговых сетей предлагают пожилым людям специальные скидки и акции в своих магазинах, которые действуют в определённые часы или при предъявлении пенсионного удостоверения.