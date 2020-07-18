Кому повысят пенсию в октябре 

С 1 октября 2020 года вырастут пенсии россиян, работавших в органах по контролю за оборотом наркотиков, а также членов их семей.

Соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовали на портале правовой информации. Пенсионные выплаты для этих категорий граждан вырастут на три процента. Постановление также повышает на три процента оклады россиян, служащих в национальной гвардии, сотрудников органов внутренних дел , противопожарной службы, таможенных органов и фельдъегерской связи. Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году поднимут на 6,3 процента. С 1 января следующего года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6 044,48 рубля.