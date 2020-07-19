Россияне заработают на новых дорогах 

Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании?

Минтранс хочет попробовать использовать «народные» облигации для строительства транспортных объектов, заявил недавно глава ведомства Евгений Дитрих . По его словам, результаты проработки этого вопроса будут готовы позже в июле. Можно занять денег у населения на строительство платной трассы Москва-Казань, полагает глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко . По его словам, в бюджете не всегда хватает средств на дорожное строительство, которое в России надо развивать активней. И вот для строительства трассы М-12 компания рассматривает вариант размещения на рынке облигаций, в которых могут принимать участие и физические лица. «Доходность может быть не такая большая, но тем не менее возвратность их обеспечена существующими трафиком и движением», — пояснил он.

Трассу М-12, которая позволит на автомобили доезжать до Казани из столицы за шесть часов вместо 12 сейчас, должны построить в 2024 году. На этот проект потребуется 650 млрд рублей. И 400 млрд рублей — это внебюджетные средства. Именно столько «Автодору» предстоит найти у инвесторов, в числе которых предполагаются и простые россияне.

Готовы ли россияне давать в долг государству на строительство платных дорог? Смогут ли граждане на этом действительно заработать, а не прогореть, учитывая крайне печальный опыт 90-х годов по привлечению денег населения на проекты государства?

На самом деле, многие страны активно используют деньги населения для строительства инфраструктуры, которая стоит обычно дорого. «С помощью инфраструктурных облигаций строятся не только дороги, но и другие объекты по всему миру — в США, Канаде, Австралии, Южной Корее, Казахстане, Чили и других странах. Такие ценные бумаги могут выпускать не только федеральные правительства, но и штаты, округа, муниципалитеты и т.д.», — говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев

Для России такая схема скорее в новинку, и все же некий опыт уже накоплен. Начало положительному опыту положили народные облигации, которые Минфин начал выпускать в апреле 2017 года. Выпуск ОФЗ для населения позволил улучшить имидж таких инвестиций.

Предыдущие попытки развивать это направление, к сожалению, были печальными. В советское время (выпуск в 1930-х) госзаймы были по факту обязательными для населения. Цель выпуска советских гособлигаций — найти деньги на развитие народного хозяйства в тяжелое для страны время. Людям приходилось отдавать две-три зарплаты в год в долг своей стране. Причем обещали по ним 8% годовых. Однако в 1936 году по госзаймам допустили дефолт, который СССР завуалировал: население заставили поменять эти облигации на бумаги с меньшей доходностью (3%), и погашение по ним было отсрочено на 20 лет, а потом и еще на 20 лет. На современном языке это называется реструктуризацией долга. Но в советское время она проводилась дважды без учета мнения кредитора — советского человека, и, конечно, в не его пользу. В 40-х годах доходы по ряду облигаций выплачивались в виде выигрышей, то есть кому повезет — тот и получит доход.

В 90-е годы тоже был неудачный опыт выпуска народных ОФЗ для финансирования дефицита бюджета. Речь идет о ГКО — государственных краткосрочных облигациях 1993 года.

Продавались они только на аукционах и по довольно высокой цене — то есть на практике доступны были не всем. Главное, что доходность по ним обещали просто колоссальную — до десятков процентов, а порой и немыслимые 100%. Неудивительно, что это предприятие превратилось в обычную финансовую пирамиду, где по старым выпускам расплачивались деньгами от новых инвесторов. Лопнула она в 1998 году.

Народные облигации 2017 года не имеют ничего общего с предыдущим опытом. Условия покупки рыночные — ни о принуждении к покупке, ни о получении прибыли через 40 лет, ни о финансовой пирамиде с баснословными процентами прибыли речи не идет. Условия покупки ОФЗ прозрачные, рыночные и понятные. Облигации выпускаются на три года. В первый год доходность по ним составляет 7,5% годовых, а в третий уже 10,4%. В итоге средняя доходность за три года составила 8,5%. Стоимость одной бумаги — 1000 рублей, минимальная сумма входа — 30 тыс. рублей.

Как и в случае банковского депозита, если клиент захочет вернуть деньги, вложенные в ОФЗ, раньше трехлетнего срока, то он может это сделать. Но на купонный доход можно рассчитывать только за каждый год. Например, если забрать деньги раньше 12 месяцев, то обещанных 7,5% годовых за первый год клиенту не получить. Плюс придется заплатить комиссию банку за обратный выкуп ценных бумаг (0,5-1,5% в зависимости от суммы).

Надо понимать, что ОФЗ, в том числе народные — это не рискованные активы, и заработать на них десятки или сотни процентов годовых невозможно. Иначе это будет повторение истории 90-х. По доходности ОФЗ конкурируют с традиционными вкладами, и в теории они должны выигрывать по доходности.

Почему «Автодор» просто не возьмет кредит в банке на строительство трассы? Зачем ему одалживать деньги у населения? Все просто — ему это тоже выгодно. Банки дадут взаймы под намного более высокие проценты, как минимум потому, что являются в этой схеме посредниками. Схема ОФЗ же позволяет исключить посредника в виде банка и его маржи: «Автодор» напрямую займет у населения.

«Особенность рынка народных облигаций в том, что население фактически кредитует заемщика через приобретение облигаций, минуя банковскую систему. По факту облигации на 2-3% выгоднее как заемщику, так и кредитору, ведь в этом случае отсутствует банковская маржа», — говорит управляющий активами БКС Андрей Русецкий.

«Для заемщика выгодней иметь множество небольших кредиторов, так как это снижает стоимость долга и в неблагоприятном случае позволяет получить менее жесткого переговорщика по реструктуризации долгов. Самое важное — взять у людей в долг можно на более длительный срок, чем в банке или в группе банков», — поясняет ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Для инфраструктурных проектов как раз нужны длинные деньги.

Опыт 2017 году оказался вполне удачным. Народные ОФЗ предыдущих выпусков за последние три года купили для себя около 25 тыс. россиян на более чем 73 млрд рублей. Доход по ним был несколько выше, чем по депозитам в крупнейших банках, подтверждает Купцикевич.

Какие условия предложит Росавтодор для россиян, готовых дать в долг на строительство платной скоростной дороги, пока не ясно. Однако эти условия явно должны быть не хуже нового предложения народных облигаций от Минфина.

В этом году размещение выпущенных в 2017 году народных ОФЗ заканчивается. Поэтому Минфин с четверга, 16 июля, уже начал продажу ОФЗ для физлиц нового выпуска на 15 млрд рублей. Сумма вхождения на рынок уже не 30 тыс., а всего 10 тыс. рублей. И теперь гражданам не нужно будет платить комиссию банкам-агентам при покупке и предъявлении к выкупу облигаций.

Правда, ставки по новым купонам уже не 9%, и даже не 7%, а от 4,1% годовых в первом полугодии до 5,73% годовых в шестом полугодии. Зато доход формируется теперь не каждый год (как раньше), а каждое полугодие в течение трех лет. Это значит, что вернуть деньги при желании без потери дохода можно будет не раз в год (как раньше), а два раза в год. Хотя понятно, что самый высокий доход в 5,73% можно будет получить только после полных трех лет. Но в целом условия выпуска явно улучшились для физлиц.

Конечно, доходность заметно снизилась. Но надо понимать, что и экономическая ситуация серьезно изменилась по сравнению с 2017 годом. Доходность банковских вкладов в последнее время очень сильно просела благодаря мягкой политике Банка России . Низкая ключевая ставка ЦБ — 4,5% — сделала не только кредитные средства более дешевыми, но и снизила проценты по вкладам в банках. Средняя ставка по вкладам в топ-10 российских банков по объемам привлеченных средств почти приблизилась к ключевой ставке ЦБ и составляет 4,63%. Для сравнения: еще в декабре 2019 года доходность по вкладам был на уровне 6%.

Дальше проценты по вкладам продолжат падать, учитывая, что ключевая ставка Банка России в 4,5% снова может быть снижена. Буквально недавно ЦБ прямо об этом намекнул. Поэтому доходность по ОФЗ в диапазоне 4,1-5,73% в течение трех лет выглядит сейчас лучше доходности банковских вкладов.

Однако риски есть всегда. Хотя при ОФЗ они, конечно, меньше, так как это не особо рискованный инструмент для инвестиций, поэтому уровень доходности здесь довольно консервативный. «Если эмитент квазигосударственный или муниципальный, то риски обычно минимальные. Текущие выпуски „Автодора“ торгуются с доходностью 5,5% к погашению, то есть примерно как безрисковая государственная ОФЗ», — отмечает Русецкий. Занять у населения все 400 млрд рублей госкомпании вряд ли получится. Это слишком много. К тому же интерес к облигациям, уровень доходности которых сопоставим со средним процентов по вкладам, не вызывает повышенный интерес у частных инвесторов, есть более высокодоходные облигации, указывает Русецкий.

«Автодор» при реализации проекта трассы Москва-Казань предлагает рассматривать вариант бессрочных облигаций.

«С одной стороны, держатель таких бумаг получает предсказуемые и регулярные купонные платежи (доход). С другой, есть серьезный риск — на длинных периодах времени возможно ускорение инфляции, и доход может быть потерян.

То же самое и с рыночными ставками — по мере их пересмотра доходность купонов может сократиться», — отмечает Артем Деев.

Долгосрочные инвестиции в целом более рискованны, ведь предугадать далекое будущее сложно. «Инвесторы сейчас закладывают более высокие риски в длинные облигации, чем в короткие. По большей части, это связано с валютными рисками, ведь сложно найти десятилетие, когда рубль существенно не просел бы к доллару или евро. Тенденция на ослабление рубля на длинных интервалах однозначна и всем известна. Поэтому невозможность продать рублевый актив в любой момент может играть сильно против такого рода предложений, как у „Автодор“, — резюмирует Александр Купцикевич.