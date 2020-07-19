Аномальная жара ударит по кошелькам россиян 

Аномально жаркое лето-2020 может негативно отразиться на осенних ценах на фрукты и овощи. Так считают академик Российской академии наук Юрий Лачуга и экономист Максим Кривелевич, передает URA.RU.

«Погода неустойчивая: то заливает, то жара, то пожары. Так что все может пострадать, но в большей степени овощи», — заявил Юрий Лачуга.

Он отметил, что российские труженики полей организуют сейчас дополнительные поливы овощных и плодовых культур. Но для этого нужны затраты, вдобавок урожай масличных и зерновых зависит только от погоды.

Более позитивно настроен Максим Кривелевич. Экономист считает, что пока рано прогнозировать проблемы с урожаем, поскольку в России несколько сельскохозяйственных регионов с разным климатом.

«Судя по тому, что я наблюдаю, ничего экстраординарного не будет. Урожай будет немного ниже среднего, а цены — немного выше среднего», — сказал эксперт.

По его мнению, цены на продовольствие, в первую очередь, зависят от налогов, транспортировки и стоимости бензина.

В июле из-за пандемии в России выросли потребительские цены. Из продуктов наиболее подорожали картофель (+21%) и яблоки (+15%).