Политолог раскрыл истинную причину «батлов» о деноминации

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Политолог Сергей Михеев обвинил российскую элиту в «интриганских батлах», которые вредят национальным интересам. Поводом стало активное обсуждение возможной деноминации рубля. Михеев полагает, что тема была вброшена в СМИ теми, кто стремится к личной выгоде и устраивает междуэлитные информационные войны.

Ранее сообщалось, что глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с предложением провести деноминацию рубля и «обрезать нули». По его мнению, такая мера необходима из-за роста наличности в стране.

После этого в СМИ и интернете началось активное обсуждение возможной деноминации.

Политолог Михеев считает, что тема была поднята искусственно.

«Все эти вбросы являются результатом войны разных элитных группировок. Условно говоря. Одни насолили другим. Те решили отомстить, вставить им пистон, и вот идет информационная война. К реальности это имеет довольно отдаленное отношение», — заявил Михеев.

По мнению эксперта, история с деноминацией, «в частности, крутилась вокруг Набиуллиной» — председателя Центробанка

«Её там кто-то хотел как-то прижать, она в ответ что-то делала», — сказал политолог. Он упрекнул элиты в том, что с помощью информационных войн они пытаются добиться личной выгоды и не думают об интересах страны.

«Важно то, что нет понимания крайней вредности всех этих бесконечных интриганских междуэлитных батлов. Все чем они заняты — это выяснение отношений друг с другом, раздел каких-то кусков пирога. А надо, чтобы была единая стратегическая линия, которая соответствует национальным интересам России и ее народа», — резюмировал эксперт.

Он отметил, что представители элиты «постоянно погружены в междоусобную войну башен, кланов, групп, отдельных личностей…»