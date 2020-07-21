Опрошенные изданием «Дейта» аналитики допустили , что в России может произойти кризис, аналогичный событиям 1998 года.

Эксперт Николай Печерников заявил, что грядущий август может стать «черным», так как властям пришлось «опустошить кубышку».

По словам Печерникова, Россия одна из немногих стран, продающих, а не покупающих золото, что может говорит о нехватке средств. Он заявил, что похожая ситуация была перед 1998 годом.

Все это, по мнению Печерникова, может привести к девальвации, призванной компенсировать выпадающие доходы от нефти и газа.

Однако экономист Максим Кривелевич призвал не поддаваться панике и отметил, что в России процветает «торговля страхами»: с помощью негативных прогнозов людей соблазняют на ненужные вложения и покупки. Также он заявил, что продажи золота выросли из-за падения доходов от газа.

«Поэтому правильнее говорить не о том, что мы продаем много золота, а о том, что продаем гораздо меньше газа, чем привыкли», — заявил он.

Максим Кривелевич отметил, что в России идет постепенная девальвация, но резкого скачка доллара не будет.

«Если Ваша экономика растет медленнее американской, то и валюта будет падать к доллару. Для роста национальной валюты необходим рост экономики», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», дискуссия о девальвации и деноминации рубля началась после предложения главы информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева провести деноминацию российской валюты в сто раз. По мнению эксперта, на такую меру можно пойти из-за роста объема наличных в стране.