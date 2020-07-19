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В России продлят упрощенную выплату пенсий и пособий 

Мария Иванова 1 час назад
В России продлят упрощенную выплату пенсий и пособий
Фото: РИА Новости
Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил постановление, разрешающее назначать пенсии и пособия дистанционно до конца 2020 года. Об этом пишет «Парламентская газета».
В проекте постановления ПФР сказано, что до 1 января 2021 года россияне смогут обращаться за предоставлением выплат по телефону или интернету. Лично составлять и подписывать заявления им не придется.
ПФР будет назначать выплаты с помощью документов, которые уже есть в фонде, или запрашивать их в других ведомствах.
Кроме того, ПФР планирует в беззаявительном порядке до 1 сентября 2020 года продлевать пенсии по потере кормильца для россиян, достигших 18 лет.
До 1 сентября без заявлений продлят пенсии и ежемесячные выплаты инвалидам, а также повышенные выплаты к пенсии за нетрудоспособного члена семьи.
Пенсионерам с севера до 1 января 2021 года не понадобится подавать заявления о продлении права на повышенную пенсию.
Заявление на ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I группы, престарелыми, детьми с инвалидностью можно будет подавать в электронном виде.
Как сообщал «Рамблер», ранее россиянам с инвалидностью, которые должны пройти переосвидетельствование с 1 марта по 1 октября, решили автоматически продлить инвалидность.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Парламентская газета
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