В России продлят упрощенную выплату пенсий и пособий 

В проекте постановления ПФР сказано, что до 1 января 2021 года россияне смогут обращаться за предоставлением выплат по телефону или интернету. Лично составлять и подписывать заявления им не придется.

ПФР будет назначать выплаты с помощью документов, которые уже есть в фонде, или запрашивать их в других ведомствах.

Кроме того, ПФР планирует в беззаявительном порядке до 1 сентября 2020 года продлевать пенсии по потере кормильца для россиян, достигших 18 лет.

До 1 сентября без заявлений продлят пенсии и ежемесячные выплаты инвалидам, а также повышенные выплаты к пенсии за нетрудоспособного члена семьи.

Пенсионерам с севера до 1 января 2021 года не понадобится подавать заявления о продлении права на повышенную пенсию.

Заявление на ежемесячное пособие по уходу за инвалидами I группы, престарелыми, детьми с инвалидностью можно будет подавать в электронном виде.

Как сообщал «Рамблер», ранее россиянам с инвалидностью, которые должны пройти переосвидетельствование с 1 марта по 1 октября, решили автоматически продлить инвалидность.