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Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение 

ТК «Звезда» и ещё 2 42 минуты назад
Как получить налоговый вычет за лечение
Фото: pixabay.com
Вычет в связи с социально значимыми тратами может быть произведен непосредственно в налоговой инспекции или у работодателя.
В настоящее время государственный Налоговый кодекс предполагает реальную возможность экономии для граждан, понесших социально значимые траты. Подобными тратами, в частности, считается покупка лекарственных средств и медицинское лечение. Подробнее об этом рассказала адвокат Надежда Ермолаева
Специалист указала, что при предоставлении в налоговую инспекцию документов из медорганизации, осуществлявшей лечение, а также оформленного в соответствии с шаблоном заявления можно получить у работодателя налоговый социальный вычет.
Также, как указала Ермолаева, вычет может быть получен и прямо в налоговой инспекции. Для этого необходимо предоставить аналогичный пакет документов с подтверждением права на вычет, справку о доходах от работодателя по форме 2-НДФЛ и декларацию 3-НДФЛ.
Как объяснила эксперт агентству «Прайм», сокращение суммы налоговых выплат на доходы физических лиц будет обеспечено за счет уменьшения налоговой базы в связи с расходами. Однако стоит понимать, что вычет покроет не всю сумму расходов, а только некоторый процент от нее.
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Комментарии
Личный счет , Налоговый вычет , Федеральная налоговая служба
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