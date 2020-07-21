В России ужесточили выдачу кредиток

Доля одобренных заявок по кредитным картам в России в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Согласно данным компании, в мае текущего года российские банки одобрили лишь 31% от всех поданных заявок на выдачу кредитных карт, когда как в мае прошлого года банки выдали кредитки по 38% обращений.

Количество одобренных заявок. в первую очередь, сократилось из-за ужесточения кредитными организациями политики в целях удержания уровня риска на приемлемом уровне, а также снижения спроса россиян на заемные средства, полагает гендиректор компании Олег Лагуткин . "Первая причина как раз и является первопричиной роста числа отказов по поданным гражданами заявлениям на получение кредитных карт", — добавил он.

В результате российские банки в мае выдали всего лишь 316,7 тысячи кредитных карт, что меньше уровня годом ранее в 2,1 раза. В то же время сократился и общий объем лимитов по выданным картам — на 55,4%, до 23,5 миллиарда рублей.

При этом Лагуткин ожидает, что в будущем все же банки нарастят выдачи: в начале осени, по его прогнозу, банки будут уже выдавать 500-600 тысяч карт.