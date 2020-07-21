Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.67
$
71.59
82.20
81.94
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.15
81.13
Индексы и котировки Brent
43.66
+0.16 Золото
1819.02
+0.00 РТС
1216.17
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.07
1.1448
+0.0138
06.07
1.1310
17.07
09.07
25.06

Исследование: российские банки ужесточили выдачу кредитных карт 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
В России ужесточили выдачу кредиток
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Доля одобренных заявок по кредитным картам в России в мае упала до 31%, сократившись за год на 8 процентных пунктов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Согласно данным компании, в мае текущего года российские банки одобрили лишь 31% от всех поданных заявок на выдачу кредитных карт, когда как в мае прошлого года банки выдали кредитки по 38% обращений.
Количество одобренных заявок. в первую очередь, сократилось из-за ужесточения кредитными организациями политики в целях удержания уровня риска на приемлемом уровне, а также снижения спроса россиян на заемные средства, полагает гендиректор компании Олег Лагуткин. "Первая причина как раз и является первопричиной роста числа отказов по поданным гражданами заявлениям на получение кредитных карт", — добавил он.
В результате российские банки в мае выдали всего лишь 316,7 тысячи кредитных карт, что меньше уровня годом ранее в 2,1 раза. В то же время сократился и общий объем лимитов по выданным картам — на 55,4%, до 23,5 миллиарда рублей.
При этом Лагуткин ожидает, что в будущем все же банки нарастят выдачи: в начале осени, по его прогнозу, банки будут уже выдавать 500-600 тысяч карт.
Видео дня. Режим “удаленки“ пропишут в Трудовом кодексе РФ
Последние новости
В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса США готовятся к госперевороту после выборов США готовятся к госперевороту после выборов
Комментарии
Личный счет , Компании , Олег Лагуткин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждет „черный август“»
«Россию ждет „черный август“»
Россияне могут получить три пособия на детей в августе
Россияне могут получить три пособия на детей в августе
С ипотечными квартирами появилась новая проблема
С ипотечными квартирами появилась новая проблема
«Россию ждет новое повышение пенсионного возраста»
«Россию ждет новое повышение пенсионного возраста»
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне заработают на новых дорогах
02:52
Россияне заработают на новых дорогах
Личный счет Статьи
Три страны начали отказываться от российской нефти
01:17
Три страны начали отказываться от российской нефти
Рынки Экономика
«Крах доллара неизбежен»
03:22
«Крах доллара неизбежен»
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение