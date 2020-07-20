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Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках 

РИА Новости и ещё 2 58 минут назад
30% россиян заберут вклады при минимальных ставках
Фото: ТАСС
Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,63% с 4,8% в третьей декаде июня.
"В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36% респондентов, почти треть (30%) — заберет все средства из банка, а еще 2% — заберут средства частично", — сказано в исследовании.
Часть россиян готовы к альтернативным инструментам инвестиций в такой ситуации: золото выберут 7% респондентов, в облигации вложат 6%, а в недвижимость — 4% опрошенных. Еще 12% россиян начнут искать более выгодные инструменты сбережения и накопления. Остальные опрошенные затруднились с ответом.
Поведение россиян в возрасте 21-35 лет в ситуации низких ставок более радикально: 36% молодежи готовы забрать все средства из банка против 25% опрошенных старше 55 лет. Будут искать более выгодные варианты сбережений 14% молодежи против 11% россиян старшего поколения. При этом молодежь в качестве альтернативных инструментов предпочитает акции и недвижимость, а старшее поколение — золото. Не будут ничего предпринимать 33% молодежной аудитории по сравнению с 43% респондентами старше 55 лет.
В то же время в случае скачка курса валют 68% россиян оставят свои сбережения в банках без изменений, 16% опрошенных будут менять их на валюту, а 6% респондентов частично распорядятся накопленными средствами — потратят, снимут со счета или продадут часть валюты. Только 5% россиян в такой ситуации предпочтут снять со счета все накопленные сбережения. В меньшинстве оказались те, кто планирует в данном случае вложиться в золото, акции или недвижимость: такие ответы дали по 1% опрошенных.
В то же время россияне в возрасте 21-35 лет меньше остальных возрастных групп готовы оставить свои накопления без изменений (63%) в случае волатильности на валютном рынке, а каждый пятый опрошенный среди молодежи готов менять сбережения на валюту. Респонденты же старше 55 лет в случае валютных изменений оставят все как есть в 73% случаев, и только 13% опрошенных поменяют валюту сбережений.
Опрос проводился в российских городах с населением от 100 тысяч человек среди россиян старше 21 года, у которых есть срочный вклад, накопительный счет или дебетовая карта с начислением процентов на остаток. Объем выборки — 1201 человек.
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Личный счет , Росгосстрах Банк , Центральный банк России , РИА Новости
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