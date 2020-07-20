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Массовый вывод вкладов кардинально изменит банковскую систему России 

ФБА «Экономика сегодня» 2 часа назад
Даже если 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках, кризиса в банковской системе не случится — просто рынок инвестиций в России перестроится. Об этом в интервью ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.
Порядка 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам. К такому выводу пришли эксперты "Росгосстрах банка" и НАФИ, проводившие статистическое исследование. По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады июля вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,63% с 4,8% в конце июня.
"В ситуации, когда банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ продолжат снижать доходность по вкладам и накопительным счетам, оставят свою сберегательную стратегию без изменений 36% респондентов, почти треть (30%) — заберет все средства из банка, а еще 2% — заберут средства частично", — говорится в докладе.
Поведение россиян в возрасте 21-35 лет в ситуации низких ставок более радикально: 36% молодежи готовы забрать все средства из банка против 25% опрошенных старше 55 лет.
"Даже если треть россиян выведет с депозитных счетов свои сбережения, кризиса ликвидности в банковской системе России не будет, — уверен Шабанов. — За ситуацией на рынке пристально следит Центробанк и пресекает финансовыми вливаниями и другими инструментами возможные проблемные ситуации. То есть шоков россиянам ждать не стоит, равно как и беспокоиться за свои сбережения на банковских счетах. Однако определенные процессы все же будут запущены.
А именно — полная перестройка банковского сектора. Ведь депозитные вклады становятся все менее маржинальными, то есть перестают приносить прибыль. То же относится к другим классическим предложениям — к примеру, кредитам. Так что банкам придется искать новые, более доходные финансовые инструменты, чтобы предлагать их клиентам. Многие из них будут выходить на рынок инвестиционных инструментов — этот процесс уже начался".

Депозиты уходят в прошлое

Согласно исследованию, в случае скачка курса валют 68% россиян оставят свои сбережения в банках без изменений, 16% опрошенных будут менять их на валюту, а 6% респондентов частично распорядятся накопленными средствами — потратят, снимут со счета или продадут часть валюты. Только 5% россиян в такой ситуации предпочтут снять со счета все накопленные сбережения. В меньшинстве оказались те, кто планирует в данном случае вложиться в золото, акции или недвижимость: такие ответы дали по 1% опрошенных.
В то же время 14% молодежи заявили, что намерены искать более выгодные варианты сбережений, о том же сказали 11% респондентов старшего поколения. При этом сигналы, что ставки по депозитам будут снижаться, рынок уже получил: Центробанк допустил возможность снижения ключевой ставки на 0,25-0,5% по итогам заседания совета директоров 24 июля. Эксперты пришли к выводу, что вероятность такого решения очень высока и предсказали снижение процентов по банковским депозитам и кредитам.
"Россия постепенно приходит к западной модели банковской системы, которая давно отлажена в Европе и США. Там изначально депозит не считается инструментом для инвестирования и получения прибыли. Особенность российских реалий почти 30 лет позволяли зарабатывать просто на вложениях в банк. Западная модель же рассматривает депозит лишь в качестве инструмента для сбережения средств от инфляции. И тенденции последних лет приводят российский рынок к той же концепции.
Как понятие депозиты не исчезнут, но больше заработать на них будет нельзя. Для получения прибыли существуют другие финансовые инструменты. Россия может пытаться изобрести собственный путь перехода к ним, но в конечном итоге это неизбежно. К этому различными "дорогами" пришли все страны, которые принято называть "развитыми", и в конечном итоге других вариантов у нашей страны тоже нет", — подчеркивает Шабанов.

Финансовая грамотность россиян растет

Согласно опросу, некоторые россияне готовы отказаться от депозитов в пользу других инвестрешений уже сегодня. Так, в золото готовы вкладывать сбережения 7% опрошенных, в облигации — 6%, в недвижимость — 4%. Еще 12% россиян начнут искать более выгодные инструменты сбережения и накопления. Но большинство все же с ответом затруднились — они пока не видят альтернатив простым и понятным депозитным предложениям, которые вдруг перестали приносить прибыль.
Согласно последней статистике, количество частных инвесторов на Московской бирже, приблизилось к 5 млн — экономический кризис подтолкнул россиян к поиску новых способов заработать. Только в апреле брокерские счета открыли 318 тысяч человек — почти столько же, сколько и в марте (319 тысяч). Приток клиентов зафиксировала и Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле иностранными бумагами: число клиентских счетов в апреле выросло с 3,69 млн до 4,08 млн
"Куда забравший деньги с депозита россиянин их вложит, зависит от финансовой грамотности конкретного человека. Она в стране растет, но все же довольно медленно. И часто люди выбирают неверную стратегию, в результате теряют вложенные средства. Но процесс перевода активов населения на фондовые рынки неизбежен — люди экспериментируют, ищут варианты, обращаются к специалистам.
Если говорить о минимальных рисках, то на первом этапе все же стоит начать с покупки облигаций или других продуктов с защитой капитала. Идти сразу на рынок акций опасно — там присутствуют серьезные риски, которые надо уметь правильно оценивать. В любом случае мы видим, как реалии в банковском секторе кардинально меняются. Этот процесс займет определенное время и заставит россиян разбираться в новых для себя финансовых инструментах", — заключает Антон Шабанов.
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Личный счет , Видео , Антон Шабанов , Санкт-Петербургская биржа , Росгосстрах Банк , Открытие Брокер , Московская биржа , Центральный банк России , ФБА "Экономика сегодня"
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