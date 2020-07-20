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Россияне готовятся массово забрать вклады 

Алиса Селезнёва 41 минуту назад
Россияне готовятся закрывать депозиты
Фото: РИА Новости
Россияне готовы забрать вклады при снижении ставок
Около 30% россиян готовы забрать вклады при дальнейшем снижении ставок банками. Об этом со ссылкой на исследование «Росгосстрах банка» и НАФИ пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», ранее совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку на 1% до 4,5% годовых — исторического минимума.
По данным Центробанка, по итогам первой декады июля средняя максимальная ставка банков по вкладам упала до рекордно низкого уровня в 4,63%.
Если банки продолжат уменьшать ставки «вслед за снижением ключевой ставки ЦБ», 30% россиян, опрошенных в рамках исследования «Росгосстрах банка» и НАФИ, намерены забрать деньги, 2% заявили, что заберут средства частично, а 36% — оставят вклады.
При этом о намерении искать более выгодные варианты сбережений сообщили 14% россиян в возрасте 21-35 лет и 11% россиян старше 55 лет. Молодые люди в качестве альтернативных инструментов предпочитает акции и недвижимость, а старшее поколение — золото.
Исследование проводилось в российских городах с населением от 100 тысяч человек среди россиян старше 21 года, в нем приняли участие 1201 человек.
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Личный счет , Статьи , Росгосстрах Банк , Центральный банк России , РИА Новости
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