Россияне готовятся закрывать депозиты

Россияне готовы забрать вклады при снижении ставок

Около 30% россиян готовы забрать вклады при дальнейшем снижении ставок банками. Об этом со ссылкой на исследование « Росгосстрах банка » и НАФИ пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», ранее совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку на 1% до 4,5% годовых — исторического минимума.

По данным Центробанка, по итогам первой декады июля средняя максимальная ставка банков по вкладам упала до рекордно низкого уровня в 4,63%.

Если банки продолжат уменьшать ставки «вслед за снижением ключевой ставки ЦБ», 30% россиян, опрошенных в рамках исследования «Росгосстрах банка» и НАФИ, намерены забрать деньги, 2% заявили, что заберут средства частично, а 36% — оставят вклады.

При этом о намерении искать более выгодные варианты сбережений сообщили 14% россиян в возрасте 21-35 лет и 11% россиян старше 55 лет. Молодые люди в качестве альтернативных инструментов предпочитает акции и недвижимость, а старшее поколение — золото.

Исследование проводилось в российских городах с населением от 100 тысяч человек среди россиян старше 21 года, в нем приняли участие 1201 человек.