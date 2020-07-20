В РФ предложили запретить расплачиваться криптовалютой

Законопроект о цифровых финансовых активах дает определение криптовалюты, но запрещает использовать ее в России для оплаты товаров и услуг, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Законопроект "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте", подготовленный ко второму чтению в Госдуме , определяет цифровую валюту как совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных.

В то же время компаниям и физлицам запрещается принимать цифровую валюту в качестве оплаты за товары и услуги.