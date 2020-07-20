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Цифровую валюту предлагается запретить для оплаты товаров и услуг в России 

Прайм и ещё 1 47 минут назад
В РФ предложили запретить расплачиваться криптовалютой
Фото: Прайм
Законопроект о цифровых финансовых активах дает определение криптовалюты, но запрещает использовать ее в России для оплаты товаров и услуг, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Законопроект "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте", подготовленный ко второму чтению в Госдуме, определяет цифровую валюту как совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных.
В то же время компаниям и физлицам запрещается принимать цифровую валюту в качестве оплаты за товары и услуги.
"Что такое криптовалюта? Надо ее определить, мы ее определяем, что это цифровой код, который используется как средство платежа и как средство сбережений, как инвестиция. Но при этом в России это средства платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг", — пояснил Аксаков.
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Комментарии
Личный счет , Анатолий Аксаков , Госдума , РИА Новости
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