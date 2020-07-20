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Госдума может ввести штраф в 0,5 млн рублей для коллекторов за угрозы 

ИА Regnum и ещё 7 2 часа назад
ГД хочет штрафовать коллекторов на 0,5 млн рублей за угрозы
Фото: РИА Новости
Законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
Поправками ужесточается наказание за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Штраф на должностных лиц составит от 20 тыс. до 200 тыс. рублей, предполагается также дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года, штраф на юрлиц предполагается установить в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.
В правительстве напоминают, что не допускаются психологическое давление на должника, действия, унижающие честь и достоинство, раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе в интернете, на жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы должника.
Ранее в июле в Свердловской области коллектор ворвался в один из детских садов во время тихого часа и требовал у сотрудницы в присутствии детей возврата долга, а также угрожал ей.
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Комментарии 1
Личный счет , Госдума , Правительство РФ , ИА REGNUM
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