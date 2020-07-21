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Аналитики заявили о росте зарплат в России 

Sostav.ru и ещё 1 2 часа назад
Аналитики заявили о росте зарплат в России
Фото: ТАСС
Предлагаемые работодателями зарплаты новым специалистам за год выросли на 14%. При этом требования соискателей значительно снизились снизились. Больше всего уменьшились ожидания тех, кто трудится в сфере консалтинга, маркетинга и рекламы. А наибольший рост доходов рекрутеры сулят домашнему персоналу и рабочим, сообщают "Известия" со ссылкой на данные HeadHunter.
В среднем по России граждане хотят получать 44,4 тыс. рублей, а средняя сумма зарплат, которые предлагали соискателям в июне, выросла с 43,4 тыс. рублей до 49,5 тыс. рублей. Предполагаемые зарплаты домашнего персонала увеличились на 36% (с 37 тыс. рублей до 50,2 тыс. рублей). Спрос на домашний персонал в стране стабильно растет последние пять лет. К этой категории относятся и тьюторы, и гувернеры с гувернантками, и сотрудники сферы клининга, и сторожа. Высоко рекрутеры ценят и рабочих, где динамика составила 31% (с 43,9 тыс. рублей до 57,5 тыс. рублей).
Предложения по оплате снизились в области страхования (-4%, до 44,5 тыс. рублей), для работников госслужбы (-6%, до 40,3 тыс. рублей) и студентов (-8%, до 33,9 тыс. рублей). На 4% снизили свои ожидания пиарщики и рекламщики (с 51,9 тыс. рублей до 49,8 тыс. рублей).
Заниженные ожидания соискателей логичны после кризиса, связанного с пандемией коронавируса: многие потеряли работу, а экономика восстанавливается медленно. Из-за этого конкуренция на рабочие места усилилась, и россияне готовы зарабатывать меньше, чтобы иметь хоть что-то.
Ранее SuperJob выяснил, что более 80% россиян готовы уйти на работу к конкурентам, если им предложат лучшие условия. 93% имеет в виду повышенную зарплату, говоря о лучших условиях. Более половины — 57% — назвали повышение в должности.
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Личный счет , газета "Известия"
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