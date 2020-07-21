Названо единственное условие роста доходов россиян

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Обсуждая с «СП» рекордное с 1998 года падение уровня реальных доходов россиян (-8% только за второй квартал 2020 года), аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев пояснил, что начать расти они могут только в случае кардинального реформирования структуры всей государственной экономики в целом.

— Те периоды, когда российская экономика показывала темпы роста выше 2,5-3% ВВП в год, были связаны только с внешними факторами — резким ростом цен на углеводороды и благоприятной мировой экономической конъюнктурой. Все они не зависели от нас и были очень кратковременными по продолжительности, — подчеркнул эксперт. — Чтобы переломить ситуацию, нам нужно менять структуру экономики. Нам остро не хватает наукоемких и высокотехнологичных предприятий, нам остро не хватает предприятий обрабатывающей промышленности, генерирующих высокую добавленную стоимость, нам остро не хватает инвестиций, как внутренних, так и зарубежных. Кроме того, нужна существенная модернизация правовой системы и бизнес-структур, чтобы деловой климат стал позитивным. Если за ближайшие годы подобные реформы удастся провести, тогда можно ожидать, что наша экономика сможет «пробить» свой органический потолок роста в 1,7-2,2% и сможет выйти на среднемировой уровень роста. Только при таком условии доходы россиян смогут начать расти, потому что этого не может происходить на фоне падения доходов всего государства в целом.

Напомним, ранее «СП» сообщала о том, что второй волны карантинных мер российская экономика пережить уже не сможет.