Названо условие для получения 15 тысяч рублей россиянами

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Россияне получат до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны 

Газета.Ru и ещё 45 2 часа назад
Правительство вернет отдохнувшим в некоторых российских регионах туристам от пяти до 15 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Речь идет о россиянах, которые поедут на российские курорты в текущем году.
Он уточнил, что список регионов, за поездки в которые полагается компенсация, уже составлен Ростуризмом.
Мишустин подчеркнул, что на эти цели уже выделены 15 млрд рублей из бюджета.
Премьер добавил, что сейчас туризм находится в сложном положении и призвал открывать новые возможности для внутреннего туризма.
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Личный счет , Видео , Михаил Мишустин , Ростуризм , Госдума
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