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Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки 

Rambler News Service и ещё 3 28 минут назад
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Фото: ТАСС
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 п.п. — до 7,9% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 процентных пункта. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых. Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых», — сказано в сообщении.
Чтобы рефинансировать ипотечный кредит другого банка, достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru и затем приехать в банк для подписания документов, отметили в пресс-службе.
Ранее в июле Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 п.п, а также минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10% для зарплатных клиентов и до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Недвижимость , Сбербанк России
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