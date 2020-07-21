Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки 

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 п.п. — до 7,9% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 процентных пункта. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых. Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых», — сказано в сообщении.

Чтобы рефинансировать ипотечный кредит другого банка, достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru и затем приехать в банк для подписания документов, отметили в пресс-службе.

Ранее в июле Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 п.п, а также минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10% для зарплатных клиентов и до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.