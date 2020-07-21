Депутаты разработали проект об индексации пенсий

Депутаты "Справедливой России" внесут во вторник в Госдуму законопроект об обязательной ежегодной индексации пенсий на величину не ниже инфляции для всех видов пенсий, в том числе работающим пенсионерам, копия документов есть у РИА Новости.
Отмечается, что законопроект направлен на реализацию положения Конституции РФ об осуществлении индексации пенсий не реже одного раза в год.
"Указанная новелла, предлагаемая к реализации в законопроекте, направленная на установление индексации пенсий не реже одного раза в год, также устанавливает размер такой индексации на величину не менее величины роста потребительских цен (инфляции) за предыдущий год и охватывает все виды пенсий, предусмотренные действующим законодательством", — говорится в пояснительной записке (есть у РИА Новости).
Как пояснил РИА Новости один из авторов инициативы депутат Дмитрий Ионин, во фракции законопроект уже одобрен.
"Важная норма, которую мы хотим там закрепить — индексации всем, в том числе — работающим пенсионерам. Им, к сожалению, последние годы замораживали пенсионные выплаты, теперь это противоречит нормам конституции", — пояснил Ионин.