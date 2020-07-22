Штрафы за долги по ЖКХ захотели вернуть

Начисление долгов за услуги ЖКХ хотят вернуть уже с сентября. С таким предложением выступил глава думского комитета по энергетике Павел Завальный

В начале апреля глава российского правительства Михаил Мишустин запретил начислять пени при оплате коммунальных услуг до конца 2020 года. Согласно указу, запрещается также начислять пени за неуплату взносов за капремонт. Кроме того, нельзя отключать за долги свет, газ, воду и канализацию, а также признавать вышедшим из строя счетчик при истечении межповерочного периода.

«Острая фаза пандемии заканчивается, и, на мой взгляд, целесообразно ограничить срок действия этого механизма поддержки бизнеса и населения, принятого на ее пике, например, сентябрем 2020 года», — цитирует Завального MK.RU.

Он считает, что необходимо в преддверии наступления отопительного сезона поднять снизившуюся дисциплину платежей за энергоресурсы и дать энергетикам больше средств на подготовку к зиме. Коммунальной отрасли необходимо подготовить жилые дома к новому отопительному сезону. По информации эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, в бюджете РФ образовался огромный дефицит, долгов по ЖКХ в России — порядка полутора триллионов рублей, а к концу года этот показатель может вырасти еще на 10%.