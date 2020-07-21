Путин дал поручение по пенсиям

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Путин одобрил национальные цели развития России 

Алиса Селезнёва 51 минуту назад
В своем указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» президент России Владимир Путин поставил ряд задач, в том числе обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции и снизить уровень бедности в два раза. Документ опубликован на сайте Кремля.
Президент России своим указом поручил кабмину при формировании бюджета выделять средства на реализацию национальных целей в приоритетном порядке.
В рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» ожидается достижение устойчивого роста численности населения страны, снижения уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся спортом.
Национальная цель «Возможности для самореализации и развития талантов» предусматривает вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, а в рамках цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» предусмотрено «обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции».
Также глава государства поручил обеспечить к 2030 году темп роста ВВП страны выше среднемирового уровня и реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года.
Как сообщал «Рамблер», ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что правительство будет готовить изменения в национальные проекты и назвал их — главным инструментом для достижения национальных целей.
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Личный счет , Видео , Максим Орешкин , Владимир Путин
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