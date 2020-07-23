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Власти Подмосковья задумались о пособиях отцам-одиночкам 

BFM.RU и ещё 8 55 минут назад
Власти Московской области могут назначить пособия отцам, которые в одиночку воспитывают детей. Вопрос уже обсуждается в областной думе, пишет «Российская газета».
В российском законодательстве даже нет такой категории льготников — «одинокий отец». Депутаты Подмосковья считают это несправедливым, потому что «у детей потребности одинаковые». В Подмосковье пособия, которые получают одинокие мамы, не самые низкие, подчеркивает издание. Например, на ребенка до полутора лет — 4,5 тысячи рублей в месяц. А на ребенка от полутора до трех лет выплачивают ежемесячно по 6,5 тысячи рублей. Мужчины, воспитывающие детей без мам, этих выплат лишены.
Точное количество отцов-одиночек никто не знает. Такая статистика не ведется. Вопрос о пособиях депутаты рассмотрят после летних каникул.
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Личный счет , Видео , Другое , Правительство московской области , "Российская газета"
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