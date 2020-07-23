В российском законодательстве даже нет такой категории льготников — «одинокий отец». Депутаты Подмосковья считают это несправедливым, потому что «у детей потребности одинаковые». В Подмосковье пособия, которые получают одинокие мамы, не самые низкие, подчеркивает издание. Например, на ребенка до полутора лет — 4,5 тысячи рублей в месяц. А на ребенка от полутора до трех лет выплачивают ежемесячно по 6,5 тысячи рублей. Мужчины, воспитывающие детей без мам, этих выплат лишены.