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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей 

РИА Новости 1 час назад
Новые выплаты пенсионерам оценили в Совфеде
Фото: предоставлено пресс-службой Союза пенсионеров России
Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
"Ежемесячно на выплаты пенсий выделяется 625-650 миллиардов рублей. На дополнительные платежи средств в ПФР нет, в федеральном бюджете мы их не обозначали", — сказал Рязанский РИА Новости во вторник.
По его словам, "без правительства это не решить".
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Личный счет , Валерий Рязанский , Общественная палата России , Пенсионный фонд РФ , Совет Федерации , РИА Новости
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