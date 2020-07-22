Новые выплаты пенсионерам оценили в Совфеде

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Валерий Рязанский. Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда

Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.

"Ежемесячно на выплаты пенсий выделяется 625-650 миллиардов рублей. На дополнительные платежи средств в ПФР нет, в федеральном бюджете мы их не обозначали", — сказал Рязанский РИА Новости во вторник.

По его словам, "без правительства это не решить".