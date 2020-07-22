Новая выплата: Кому добавят 11 тысяч к пенсии 

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Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что россияне от 80 лет и старше получат повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в размере 11 372,5 рубля. Об этом сообщается на сайте фонда

С апреля по июль органы ПФР самостоятельно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет. Это позволит без заявления самих пенсионеров назначить им более выгодную пенсию с учетом роста фиксированной выплаты.

Пенсию не увеличивают инвалидам I группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году поднимут на 6,3 процента.

С 1 января следующего года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6 044,48 рубля.