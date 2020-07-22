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Новая выплата: Кому добавят 11 тысяч к пенсии 

Мария Иванова и ещё 11 6 часов назад
Новая выплата: Кому добавят 11 тысяч к пенсии
Фото: ТАСС
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что россияне от 80 лет и старше получат повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в размере 11 372,5 рубля. Об этом сообщается на сайте фонда.
С апреля по июль органы ПФР самостоятельно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет. Это позволит без заявления самих пенсионеров назначить им более выгодную пенсию с учетом роста фиксированной выплаты.
Пенсию не увеличивают инвалидам I группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году поднимут на 6,3 процента.
С 1 января следующего года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6 044,48 рубля.
Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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