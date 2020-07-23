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В Крыму оценили идею кешбэка за туры по России 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
В Крыму оценили идею кешбэка за туры по России
Фото: RT на русском
Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что введение кешбэка за покупку туров по России позволит обеспечить заполняемость крымских здравниц в межсезонье.
«Это положительная инициатива. Введение денежного кешбэка за покупку туров по России станет толчком для развития внутреннего туризма. Крыму это позволит расширить рамки туристического сезона, увеличив загрузку объектов размещения в осенне-зимние месяцы», — приводит РИА Новости его слова.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кешбэк будет начисляться за покупку туров по России продолжительностью не менее пяти ночей и их оплату картой «Мир».
В программе возврата средств за туры по России примут участие все регионы страны. В Крыму программа будет доступна начиная с октября.
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