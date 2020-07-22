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Как получить выплату за отдых в России 

Мария Иванова и ещё 7 38 минут назад
Как получить выплату за отдых в России
Фото: ТАСС
Россияне смогут получить кешбэк за покупку туров в некоторые регионы России, если тур продолжался не менее пяти ночей и стоил как минимум 25 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как писал «Рамблер», ранее было объявлено о решении властей возвращать россиянам от пяти до 15 тысяч рублей за путешествия по России. На это предусмотрена субсидия из федерального бюджета.
В частности, кешбэк выделят за поездки, совершенные с 15 августа по 20 декабря 2020 года в 44 региона, в числе которых Архангельская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ярославская области, Башкирия, Бурятия и Татарстан (полный список опубликован на сайте АТОР).
Кешбэк предусмотрен за туры еще в 11 регионов, если поездка состоялась вне высокого летнего сезона (с 1 октября до 20 декабря): это Алтайский Край, Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Крым, Севастополь, Ленинградская область, Московская область, Ставропольский край, Москва и Санкт-Петербург (для Москвы и Петербурга дополнительное требование — тур должен быть комбинированным, максимум две ночи в городе и не менее трех за его пределами).
Все туры должны включать перевозку любым видом транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию.
В АТОР подчеркнули, что акция распространяется и на круизные маршруты по России с проживанием на корабле. Тур или круиз необходимо купить на сайте туроператора и оплатить онлайн картой платежной системы «МИР».
Если тур стоит 25-50 тысяч рублей, его покупателю вернется пять тысяч. Кешбэк за путешествия стоимостью 50-75 тысяч составит десять тысяч рублей, а за покупку туров от 75 тысяч рублей на карту вернется 15 тысяч.
Больше 15 тысяч получить не удастся, даже если турист приобретет два тура с подходящей стоимостью. В какие сроки кешбэк будет приходить на карту, не уточняется.
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