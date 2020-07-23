Госдума запретила расплачиваться криптовалютой в России 

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли закон о регулировании сферы криптовалют, передает РИА Новости.

Документ дает определение криптовалюты, но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Также под запрет подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами. Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года.

При этом документ позволяет проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Они могут быть объектом залога, купли-продажи, обмена одного вида на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем).

Операторами обмена смогут стать российские банки и биржи. Для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ . Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что криптовалюту определили как цифровой код.

Чиновникам, которые не вправе иметь счета за рубежом, закон запрещает иметь и цифровую валюту, выпущенную за границей. Более подробное регулирование планируется определить в другом законе, который может быть принят осенью.