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Госдума запретила расплачиваться криптовалютой в России 

Москва24 и ещё 6 2 часа назад
Госдума запретила расплачиваться криптовалютой в России
Фото: Москва24
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли закон о регулировании сферы криптовалют, передает РИА Новости.
Документ дает определение криптовалюты, но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Также под запрет подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами. Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года.
При этом документ позволяет проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Они могут быть объектом залога, купли-продажи, обмена одного вида на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем).
Операторами обмена смогут стать российские банки и биржи. Для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что криптовалюту определили как цифровой код.
Чиновникам, которые не вправе иметь счета за рубежом, закон запрещает иметь и цифровую валюту, выпущенную за границей. Более подробное регулирование планируется определить в другом законе, который может быть принят осенью.
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Комментарии
Личный счет , Анатолий Аксаков , Госдума , Центральный банк России , РИА Новости
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