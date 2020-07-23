Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.95
$
71.18
82.30
82.00
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.15
81.13
Индексы и котировки Brent
44.68
+0.00 Золото
1870.74
+0.11 РТС
1259.72
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.07
1.1582
+0.0251
08.07
1.1330
20.07
12.07
28.06

Опрос: более 50% россиян потратили матпомощь на товары первой необходимости и ЖКУ 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Россияне потратили матпомощь на еду и ЖКУ
Фото: ТАСС
Более половины россиян потратили материальную помощь от государства на товары первой необходимости, такие как продукты питания и бытовая химия, и на обязательные платежи (оплата ЖКУ, взносы по кредиту), следует из данных опроса компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющемся в распоряжении ТАСС.
На фоне пандемии коронавируса правительство приняло меры по оказанию материальной поддержки гражданам. Так, в июле семьи с детьми до 16 лет получили единовременные выплаты в 10 тыс. руб., были установлены выплаты на несовершеннолетних детей для безработных родителей, выплаты работникам социальных сфер, пособия для тех, кто потерял работу после 1 марта.
"30% граждан израсходовали данные средства на товары первой необходимости (продукты питания, бытовая химия и пр.). Следующими по популярности статьями расходов — каждый из этих вариантов выбрали по 20% опрошенных — стали регулярные обязательные платежи (оплата ЖКУ, взносы по кредиту и пр.) и непосредственно нужды детей (одежда, образование и т. д.)", — говорится в материале.
Также на покупку бытовой техники, электроники и мебели пособия истратили 6% респондентов, 9% сообщили о том, что деньги не потрачены и отложены в копилку. Оставшиеся 15% затруднились с ответом.
"Сейчас не наблюдается резкого всплеска просроченной задолженности среди заемщиков. В том числе среди тех, кто занят в пострадавших или просто низкооплачиваемых отраслях экономики. Можно предположить, что выплаченные пособия в той или иной степени оказали заемщикам поддержку в части соблюдения сроков исполнения своих финансовых обязательств", — комментирует генеральный директор компании Ирина Хорошко.
В опросе приняли участие 4340 респондентов в возрасте старше 18 лет из всех регионов страны.
Видео дня. Кредитный кооператив оставил без денег 500 вкладчиков
ТАСС: последние новости
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки других банков Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки других банков Путин подписал закон о повышенной пенсии семьям некоторых категорий погибших военных Путин подписал закон о повышенной пенсии семьям некоторых категорий погибших военных Глава Ростуризма рассказала об условиях кешбэка за туры по России Глава Ростуризма рассказала об условиях кешбэка за туры по России
Комментарии 2
Личный счет , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Магнит» запустил новую сеть дешевых магазинов
«Магнит» запустил новую сеть дешевых магазинов
Названо условие для получения 15 тысяч рублей россиянами
Названо условие для получения 15 тысяч рублей россиянами
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
Российский сенатор разбогател во время пандемии
Российский сенатор разбогател во время пандемии
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
00:41
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Экономика
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Названы главные угрозы рублю
00:08
Названы главные угрозы рублю
Рынки Экономика
Россияне заработают на новых дорогах
02:52
Россияне заработают на новых дорогах
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение