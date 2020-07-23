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Минфин обеспечит 99-процентную собираемость налогов 

Общественная служба новостей и ещё 3 5 часов назад
Минфин обеспечит 99-процентную собираемость налогов
Фото: РИА Новости
Министерство финансов Российской Федерации рассчитывает к 2024 году добиться сбора минимум 99 процентов налогов.
Соответствующий вывод можно сделать исходя из данных проекта плана работы регулятора на период с 2020 по 2025 год, сообщает РИА Новости.
По имеющимся данным, в прошлом году этот показатель превысил отметку в 100 процентов. Такие показатели возможны благодаря тому, что уплату произвели не в тот период, когда произошло начисление. К этому могут приводить и другие экономические факторы. Например, такое происходит когда налоговики собирают с плательщиков больше денег, чем ведомство запланировало в бюджете. При этом, нужно учитывать, что речь идет об условных целевых показателях, а не о конкретных значениях.
Экономисты отмечают, что в этой практике нет ничего удивительного и она достаточно широко распространена. Например, в позапрошлом году Якутия собрала налоги в размере 104,06 процента от запланированного совокупного объема.
Ранее Общественная служба новостей сообщила, что Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников.
Сообщение Минфин обеспечит 99-процентную собираемость налогов появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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Комментарии
Личный счет , Федеральная налоговая служба , Минфин , РИА Новости
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