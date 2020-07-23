Далеко не все граждане, имеющие право на жилищную субсидию по оплате коммунальных услуг, могут ею воспользоваться. Об этом на "деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева.

И, прежде всего, из-за очень сложной процедуры оформления, для которой нужно собрать массу бумаг.

"Мы специально подсчитали, - сообщила Разворотнева, - и выяснили, что, например, в Удмуртии отдельным категориям граждан, претендующим на субсидию, необходимо оформить 32 документа. Все их нужно собрать и принести в МФЦ или в соцзащиту".

Другая проблема, по словам эксперта, заключается в том, что по закону субсидия предоставляется только гражданам, у которых нет долгов за ЖКХ, либо у них заключено соглашение с поставщиками ресурсов и услуг о реструктуризации этой задолженности. Получается замкнутый круг. Эту систему, конечно, надо менять, уверена Разворотнева.

В период пандемии ее попытались поломать в некоторых регионах. "Например, Москва и Волгоград начали выдавать субсидии при наличии долгов, рассказала эксперт. - Еще некоторые регионы дали возможность предоставлять документы онлайн. Конечно, буквально все продлили срок для оформления субсидий для тех, кто уже имеет". Но для получения новых процедура осталась сложной. "На мой взгляд, надо радикально упростить процедуру получения субсидий, чтобы не тратить время и деньги на сбор килограммов документов. А любой человек мог онлайн подать всего одно заявление. Это самое главное".

Также, по словам Светланы Разворотневой, "сейчас и депутаты Госдумы , и Минстрой , предлагают сделать порог выплаты субсидий единым по стране - не больше 15 процентов". Речь идет о пороге затрат семейного бюджета на коммуналку, за которым возникает право получать субсидии на оплату услуг ЖКХ. Сейчас это 22 процента.

Как стало известно накануне, региональные практики по предоставлению адресной помощи, связанной с услугами ЖКХ, будут проанализированы, а лучший опыт - распространен на всю Россию. Об этом говорил премьер-министр Михаил Мишустин

"Самым лучшим инструментом помощи людям по оплате коммунальных платежей являются не льготы, а жилищные субсидии, - уверена Разворотнева. - Потому что эту помощь предоставляют вне зависимости от категорий, к которой вы относитесь. Например, вы можете быть многодетной матерью, но при этом иметь очень хорошо зарабатывающего мужа. Субсидия - это тот инструмент, который позволяет выплачивать помощь на оплату услуг ЖКХ в зависимости от уровня нуждаемости".