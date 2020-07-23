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Россиянам усложнят получение кредитов 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Россиянам усложнят получение кредитов
Фото: ТАСС
Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с предложением запретить оформление кредитов через банковские мобильные приложения. Об этом сообщает RT.
По данным издания, Курдесов в письме на имя председателя Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной пояснил, что в последнее время участились случаи, когда мошенники получают доступ к мобильным телефонам россиян, оформляют кредиты и обналичивают деньги.
«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения», — призвал он.
Глава общественного движения «За безопасность» также подчеркнул, что мошенники всегда действуют по одной отработанной схеме.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Центробанке рассказали, что возвращается только 15% от общей суммы украденного мошенниками со счетов россиян. Это связано с тем, что клиенты кредитных организаций часто сами выдают свои данные злоумышленникам, и банк в таких случаях имеет право не возвращать деньги.
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Комментарии
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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