Несовершеннолетних ограничат в получении займов 

По словам Кутепова, по Гражданскому кодексу несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет могут совершать сделки с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителей. При этом несовершеннолетним дано право на совершение мелких бытовых сделок по собственному усмотрению без согласия законных представителей. Проблема в том, что законом нигде не определено, что такое мелкая бытовая сделка. Этим правовым пробелом и пользуются кредиторы и продавцы. Ведь у несовершеннолетних есть родители и родственники, которым в конечном счете и приходится отвечать по обязательствам детей и подростков.

Сенаторы предлагают четко определить в законодательстве, что несовершеннолетним займы выдавать нельзя.

"Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет… не вправе самостоятельно совершать сделки, в результате которых возникают заемные обязательства…", — говорится в тексте законопроекта.

Как добавляет Кусайко, в силу возраста они не могут полностью осознавать все условия договора займа и последствия его заключения. Впрочем, законодатели предлагают разрешить несовершеннолетним получать образовательные кредиты.

В 2019 году в Объединенном кредитном бюро подсчитывали, что банки в два с половиной раза чаще начали выдавать кредитные карты заемщикам в возрасте 18 лет. При этом средняя сумма одного займа для молодежи составила 20 тысяч рублей.