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Несовершеннолетних ограничат в получении займов 

Финмаркет 1 час назад
Несовершеннолетних ограничат в получении займов
Фото: ТАСС
Зампред Комитета по социальной политике Совета Федерации Татьяна Кусайко и председатель Комитета по экономической политике Совфеда Андрей Кутепов направили в правительство законопроект, ограничивающий права несовершеннолетних граждан по самостоятельному заключению договоров займа, пишет "Российская газета".
По словам Кутепова, по Гражданскому кодексу несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет могут совершать сделки с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителей. При этом несовершеннолетним дано право на совершение мелких бытовых сделок по собственному усмотрению без согласия законных представителей. Проблема в том, что законом нигде не определено, что такое мелкая бытовая сделка. Этим правовым пробелом и пользуются кредиторы и продавцы. Ведь у несовершеннолетних есть родители и родственники, которым в конечном счете и приходится отвечать по обязательствам детей и подростков.
Сенаторы предлагают четко определить в законодательстве, что несовершеннолетним займы выдавать нельзя.
"Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет… не вправе самостоятельно совершать сделки, в результате которых возникают заемные обязательства…", — говорится в тексте законопроекта.
Как добавляет Кусайко, в силу возраста они не могут полностью осознавать все условия договора займа и последствия его заключения. Впрочем, законодатели предлагают разрешить несовершеннолетним получать образовательные кредиты.
В 2019 году в Объединенном кредитном бюро подсчитывали, что банки в два с половиной раза чаще начали выдавать кредитные карты заемщикам в возрасте 18 лет. При этом средняя сумма одного займа для молодежи составила 20 тысяч рублей.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Кутепов , Татьяна Кусайко , Совет Федерации , "Российская газета"
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