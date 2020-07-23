Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.30
$
70.70
82.60
82.38
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.50
82.00
Индексы и котировки Brent
44.56
–0.96 Золото
1880.85
–0.10 РТС
1255.10
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.07
1.1589
+0.0259
08.07
1.1330
20.07
12.07
28.06

Пенсионерам пообещали денег, которых нет 

Мария Иванова 1 час назад
Сенатор Валерий Рязанский заявил, что власти пока не рассматривали возможность дополнительных выплат пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости.
Так сенатор прокомментировал инициативу члена Общественной палаты России Султана Хамзаева. Как писал «Рамблер», Хамзаев предложил единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей, чтобы поддержать их во время пандемии.
«На дополнительные платежи средств в ПФР [Пенсионном фонде России — прим.ред.] нет, в федеральном бюджете мы их не обозначали», — объяснил Рязанский.
Он отметил, что без правительства вопрос о новых выплатах решить не получится. Сенатор подчеркнул, что каждый месяц на выплаты пенсионерам выделяется 625-650 миллиардов рублей.
Личный счет , Видео , Статьи , Валерий Рязанский , Султан Хамзаев , Общественная палата России , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
Квартирам одиноких россиян нашли применение
Квартирам одиноких россиян нашли применение
Названо условие для получения 15 тысяч рублей россиянами
Названо условие для получения 15 тысяч рублей россиянами
Россиянам выплатят новое пособие
Россиянам выплатят новое пособие
Видео
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
00:41
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Экономика
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Названы главные угрозы рублю
00:08
Названы главные угрозы рублю
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение