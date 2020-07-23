Пенсионерам пообещали денег, которых нет 

Сенатор Валерий Рязанский заявил, что власти пока не рассматривали возможность дополнительных выплат пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости.
Так сенатор прокомментировал инициативу члена Общественной палаты России Султана Хамзаева. Как писал «Рамблер», Хамзаев предложил единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей, чтобы поддержать их во время пандемии.
«На дополнительные платежи средств в ПФР [Пенсионном фонде России — прим.ред.] нет, в федеральном бюджете мы их не обозначали», — объяснил Рязанский.
Он отметил, что без правительства вопрос о новых выплатах решить не получится. Сенатор подчеркнул, что каждый месяц на выплаты пенсионерам выделяется 625-650 миллиардов рублей.