Минтранс разъяснил схему возврата авиабилетов 

Отмечается, что в случае ЧС, её угрозы или введения режима повышенной готовности авиакомпания может отменить рейс, а пассажир в свою очередь сдать билет.

При этом деньги за билет большинство пассажиров смогут получить только через 3 года, до этого на них можно приобрести другой билет или услуги авиакомпании.

В течение всего срока до возврата денег за билет на эту сумму должны начисляться проценты за пользование денежными средствами.

Как уточняется, Воздушный кодекс был дополнен статьей 107.2, которая устанавливает, что при ЧС или её угрозе, введении режима повышенной готовности, авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет, независимо от того, возвратный он или нет.

Это может произойти как в случае отмены рейса, так и если пассажир сам отказывается от перевозки.

7 июля правительство России утвердило постановление, легализующее право авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отменённые из-за режима чрезвычайной ситуации рейсы.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно документу, в случае наступления ЧС или угрозы её возникновения, а также при режиме ЧС авиакомпания вправе отменить рейс и вернуть пассажиру деньги. Также авиакомпания должна вернуть пассажиру деньги при его отказе от перелёта.

Также в постановлении говорится, что «перевозчик обязан в течение трёх лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму оплаченной провозной платы в счёт оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по другим маршрутам воздушной перевозки) и дополнительных услуг перевозчика».