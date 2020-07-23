Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.30
$
70.70
82.60
82.38
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.50
82.00
Индексы и котировки Brent
44.56
–0.96 Золото
1880.85
–0.10 РТС
1255.10
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.07
1.1589
+0.0259
08.07
1.1330
20.07
12.07
28.06

Минтранс разъяснил схему возврата авиабилетов 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Минтранс разъяснил схему возврата авиабилетов
Фото: ТАСС
Министерство транспорта России опубликовало разъяснения по возврату авиабилетов.
Отмечается, что в случае ЧС, её угрозы или введения режима повышенной готовности авиакомпания может отменить рейс, а пассажир в свою очередь сдать билет.
При этом деньги за билет большинство пассажиров смогут получить только через 3 года, до этого на них можно приобрести другой билет или услуги авиакомпании.
В течение всего срока до возврата денег за билет на эту сумму должны начисляться проценты за пользование денежными средствами.
Как уточняется, Воздушный кодекс был дополнен статьей 107.2, которая устанавливает, что при ЧС или её угрозе, введении режима повышенной готовности, авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет, независимо от того, возвратный он или нет.
Это может произойти как в случае отмены рейса, так и если пассажир сам отказывается от перевозки.
7 июля правительство России утвердило постановление, легализующее право авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отменённые из-за режима чрезвычайной ситуации рейсы.
Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Согласно документу, в случае наступления ЧС или угрозы её возникновения, а также при режиме ЧС авиакомпания вправе отменить рейс и вернуть пассажиру деньги. Также авиакомпания должна вернуть пассажиру деньги при его отказе от перелёта.
Также в постановлении говорится, что «перевозчик обязан в течение трёх лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму оплаченной провозной платы в счёт оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по другим маршрутам воздушной перевозки) и дополнительных услуг перевозчика».
Ранее руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News дал прогноз по восстановлению авиасообщения.
Видео дня. В России хотят определить «срок годности» жилых домов
RT на русском: последние новости
В Подмосковье рассказали о поддержке многодетных семей В Подмосковье рассказали о поддержке многодетных семей Мишустин пообещал туристам вернуть до 15 тысяч рублей за поездки по России Мишустин пообещал туристам вернуть до 15 тысяч рублей за поездки по России Глава Ростуризма рассказала о программе кешбэка за туры по России Глава Ростуризма рассказала о программе кешбэка за туры по России
Комментарии
Личный счет , Другое , Роман Гусаров , Минтранс РФ , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Мишустин назвал сумму золотовалютных запасов в РФ
Мишустин назвал сумму золотовалютных запасов в РФ
ЦБ сделает деньги дешевле для избежания сценария 2008 г.
ЦБ сделает деньги дешевле для избежания сценария 2008 г.
Более 40% россиян не хватает денег до зарплаты
Более 40% россиян не хватает денег до зарплаты
Видео
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
00:41
«Уже случилось»: эксперт о деноминации рубля
Экономика
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Названы главные угрозы рублю
00:08
Названы главные угрозы рублю
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение