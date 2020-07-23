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«Деньги с карты могут пропасть» 

Мария Иванова 1 час назад
Замглавы Центробанка по информационной безопасности Артем Сычев рассказал, что весной 2020 года банковские мошенники звонили россиянам на 300 процентов чаще. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это безумное количество звонков», — подчеркнул Сычев.
В ЦБ насчитали около 165 тысяч банковских операций, проведенных мошенниками во время пандемии. Сумма таких операций достигла 1,5 миллиарда рублей. При этом, по словам Сычева, по сравнению с прошлым годом объем мошенничества в стране не вырос.
«Попал на 100 тысяч»: новый вид мошенничества
Как сообщала «Рамблер», в разгар эпидемии коронавируса мошенники начали предлагать россиянам выплаты за нахождение на карантине и просить перевести деньги «заболевшим родственникам».
Также мошенники незаконно выписывали прохожим штрафы за нарушение самоизоляции и присылали поддельные квитанции онлайн.
Личный счет , Видео , Артем Сычев , Центральный банк России
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