Замглавы Центробанка по информационной безопасности Артем Сычев рассказал, что весной 2020 года банковские мошенники звонили россиянам на 300 процентов чаще. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это безумное количество звонков», — подчеркнул Сычев.

В ЦБ насчитали около 165 тысяч банковских операций, проведенных мошенниками во время пандемии. Сумма таких операций достигла 1,5 миллиарда рублей. При этом, по словам Сычева, по сравнению с прошлым годом объем мошенничества в стране не вырос.

Как сообщала «Рамблер», в разгар эпидемии коронавируса мошенники начали предлагать россиянам выплаты за нахождение на карантине и просить перевести деньги «заболевшим родственникам».

Также мошенники незаконно выписывали прохожим штрафы за нарушение самоизоляции и присылали поддельные квитанции онлайн.