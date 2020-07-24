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Крупнейшие банки России увеличивают первый взнос по ипотеке 

Ura.Ru 1 час назад
Россиянам увеличивают первый взнос по ипотеке
Фото: Ura.Ru
Снижая ставки по ипотеке, несколько крупных российских банков увеличили размер минимального первоначального взноса. Об этом говорится в исследовании маркетингового агентства Маrcs.
«Среди 10 крупнейших банков по величине ипотечного портфеля четыре увеличили минимальный взнос заемщика», — пишут «Ведомости», ссылаясь на исследование.
Так, минимальный взнос подняли Райффайзенбанк (до 20%, плюс 5-10% на первичное жилье), «Открытие» (до 20%, плюс 10%), Альфа-банк (до 20%, плюс 5% на готовое жилье).
Промсвязьбанк не только поднял минимальный взнос на 5% (до 15% на новостройки и вторичный рынок), но и отказался от ипотечной программы на московские новостройки с нулевым первоначальным взносом. Совкомбанк также повысил взнос на 10% — до 20%.
При этом кредитные организации задумываются о снижении минимального взноса для заемщика. Райффайзенбанк может уменьшить взнос с 20 до 15% на программы кредитования новостроек, а Промсвязьбанк — с 15 до 10% на готовое и строящееся жилье, сообщили изданию представители банков.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что решение о возможности продления программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью, передает RT. Тем временем Центробанк РФ собирается возложить расходы по страхованию приобретаемой недвижимости на банки, пишет агентство Nation News. По мнению эксперта рынка недвижимости, члена Российской гильдии риелторов Константина Барсукова, эта ситуация приведет к тому, что целая категория россиян потеряет возможность брать жилье в ипотеку.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Константин Барсуков , Михаил Мишустин , Райффайзенбанк Австрия , Совкомбанк , Промсвязьбанк , Центральный банк России , Альфа-банк , Ведомости
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