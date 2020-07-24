Россиянам увеличивают первый взнос по ипотеке

Снижая ставки по ипотеке, несколько крупных российских банков увеличили размер минимального первоначального взноса. Об этом говорится в исследовании маркетингового агентства Маrcs.

«Среди 10 крупнейших банков по величине ипотечного портфеля четыре увеличили минимальный взнос заемщика», — пишут «Ведомости», ссылаясь на исследование.

Так, минимальный взнос подняли Райффайзенбанк (до 20%, плюс 5-10% на первичное жилье), «Открытие» (до 20%, плюс 10%), Альфа-банк (до 20%, плюс 5% на готовое жилье).

Промсвязьбанк не только поднял минимальный взнос на 5% (до 15% на новостройки и вторичный рынок), но и отказался от ипотечной программы на московские новостройки с нулевым первоначальным взносом. Совкомбанк также повысил взнос на 10% — до 20%.

При этом кредитные организации задумываются о снижении минимального взноса для заемщика. Райффайзенбанк может уменьшить взнос с 20 до 15% на программы кредитования новостроек, а Промсвязьбанк — с 15 до 10% на готовое и строящееся жилье, сообщили изданию представители банков.