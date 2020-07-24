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Финансист предупредил россиян об осеннем росте цен 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Россиян предупредили о росте цен
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В России в связи с падением рубля на фоне снижения экспорта российских углеводородов к осени вырастут цены на многие товары. Такое мнение выразил финансист и профессиональный инвестор Ян Мерчинский.
Я ожидаю рост курса валют, потому что у нас большое сокращение экспорта нефти и газа. Продажа и того, и другого упала на 30 процентов. У нас на 20–30 процентов просели цены на углеводороды, — сказал Марчинский «Вечерней Москве».
Также влияние на рубль окажет снижение процентной ставки.
Совет директоров Центробанка РФ 24 июля принял решение снизить размер ключевой ставки с 4,5% до 4,25% годовых — нового исторического минимума. Руководство регулятора пояснило, что хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным.
Как ранее писал NEWS.ru, на восстановление показателя экономической активности у РФ может уйти более полутора лет. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Комментарии 1
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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