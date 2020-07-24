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Мишустин порадовал пострадавших от пандемии туристов 

Вероника Полынина 21 минуту назад
Мишустин порадовал пострадавших от пандемии туристов
Фото: РИА Новости
Туристы, у которых аннулировали бронь в российских гостиницах, смогут вернуть деньги или перенести сроки поездки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Как сообщается на сайте правительства, туристы, которые частично или полностью оплатили проживание, смогут перенести размещение на срок до 18 месяцев с момента предыдущего бронирования, но не позднее чем 31 декабря 2021 года. Новые сроки размещения будут определяться по соглашению сторон. При этом стоимость размещения останется неизменной.
Также туристы смогут вернуть деньги за бронирование. Срок возврата — до 31 декабря 2021 года. Инвалидам, безработным, гражданам старше 65 лет и тем, кто более двух месяцев находится на больничном, деньги обязаны вернуть не более чем через 90 дней с момента подачи заявления.
Как сообщал «Рамблер», ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о решении властей возвращать россиянам от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России. На это предусмотрена субсидия в размере 15 млрд рублей из федерального бюджета. Компенсацию можно будет получить за путевки, купленные в течение всего 2020 года.
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Личный счет , Михаил Мишустин
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