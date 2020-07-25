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Правительство одобрило изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ 

РИА Новости и ещё 6 3 часа назад
Оплата услуг ЖКХ претерпит изменения
Фото: ТАСС
Правительство России одобрило изменения в распределение субвенций на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан бюджетам регионов РФ и Байконура на 2020 год, сообщается на сайте кабмина.
Принятие проекта позволит обеспечить финансирование расходных обязательств регионов РФ и Байконура по обеспечению мер соцподдержки по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, возникших при выполнении соответствующих полномочий РФ в полном объеме.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
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Личный счет , Маленькая пенсия , Правительство РФ
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