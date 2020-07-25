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Семьям с детьми пообещали новое пособие 

Майк Габриелян и ещё 6 1 час назад
Правительство России одобрило дополнительные ежемесячные пособия на ребенка от 3 до 7 лет. Решение приняли на заседании правительства 24 июля. Об этом сообщает Первый канал.
Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил цифры — государство выделит 18,5 млрд рублей.
«Это примерно 5,5 тысяч рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил глава кабмина.
Пособия получат нуждающиеся семьи, в которых месячный доход на человека не превышает одного прожиточного минимума.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 23 июня, Владимир Путин предложил продлить меры поддержки, принятые на фоне пандемии коронавируса.
В июле семьи с детьми второй раз получат по десять тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет. Также президент пообещал, что все решения об увеличенных пособиях продолжат действовать в июле и августе.
Личный счет , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ
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