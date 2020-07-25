Семьям с детьми пообещали новое пособие 

Правительство России одобрило дополнительные ежемесячные пособия на ребенка от 3 до 7 лет. Решение приняли на заседании правительства 24 июля. Об этом сообщает Первый канал.

Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил цифры — государство выделит 18,5 млрд рублей.

«Это примерно 5,5 тысяч рублей на ребенка в зависимости от региона», — уточнил глава кабмина.

Пособия получат нуждающиеся семьи, в которых месячный доход на человека не превышает одного прожиточного минимума.

Ранее «Рамблер» сообщал , что 23 июня, Владимир Путин предложил продлить меры поддержки, принятые на фоне пандемии коронавируса.

В июле семьи с детьми второй раз получат по десять тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет. Также президент пообещал, что все решения об увеличенных пособиях продолжат действовать в июле и августе.