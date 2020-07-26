Пенсионерам доплатят до 10 тыс. рублей

Часть российских пенсионеров может рассчитывать на дополнительную выплату, которая носит единовременный характер.
Одна категория российских пенсионеров может рассчитывать на получение единовременной выплаты, размер которой составляет от 5 до 10 тыс. руб.
Разово выплату могут получить пенсионеры, родившиеся в период с 1953 по 1967 год. Такие выплаты смогут получить те граждане, которые в 2002 — 2004 гг. платили пенсионные взносы. Сейчас такие пенсионеры могут получить средства из этих пенсионных накоплений.
Отмечается, что для получения выплат следует обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда России. Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа вопросы о назначении любых выплат пенсионеры могут решить в удаленном режиме, воспользовавшись либо сайтом ПФР, либо позвонив по телефону организации.