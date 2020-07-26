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Пенсионерам доплатят до 10 тыс. руб. : кому положена выплата1 

Konkurent.ru и ещё 8 11 часов назад
Пенсионерам доплатят до 10 тыс. рублей
Фото: РИА Новости
Часть российских пенсионеров может рассчитывать на дополнительную выплату, которая носит единовременный характер.
Одна категория российских пенсионеров может рассчитывать на получение единовременной выплаты, размер которой составляет от 5 до 10 тыс. руб.
Разово выплату могут получить пенсионеры, родившиеся в период с 1953 по 1967 год. Такие выплаты смогут получить те граждане, которые в 2002 — 2004 гг. платили пенсионные взносы. Сейчас такие пенсионеры могут получить средства из этих пенсионных накоплений.
Отмечается, что для получения выплат следует обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда России. Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа вопросы о назначении любых выплат пенсионеры могут решить в удаленном режиме, воспользовавшись либо сайтом ПФР, либо позвонив по телефону организации.
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Личный счет , Маленькая пенсия , Работающие пенсионеры , Пенсионный фонд РФ
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