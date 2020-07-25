Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса

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Опрос: более половины заемщиков МФО ​считают, что кризис не закончился 

Банки.ру и ещё 1 25 июля 2020
Более половины заемщиков микрофинансовых компаний считают, что кризис не закончился, а находится на пике или только начинается. Россияне озабочены снижением кредитной нагрузки, при этом отмечают, что кредиты стало брать сложнее. Таковы данные исследования платежного сервиса «Скрепка».
«66% россиян ощущают на себе влияние кризиса, при этом почти половина опрошенных сократила траты на продукты. 36% респондентов отметили, что кризис, вызванный пандемией и периодом самоизоляции, сейчас находится на пике, еще 30% считают, что это только начало, и готовятся к тяжелым временам. Тем не менее среди опрошенных много оптимистов — 32% россиян ответили, что все худшее уже позади и жизнь налаживается, а 2% вообще не заметили никакого кризиса. 46% заемщиков отметили снижение уровня доходов и сокращение трат, в том числе на продукты питания. Согласно чекам, которые пользователи загружают в сервис, их расходы сократились в среднем на 20%, однако с конца июня ситуация с тратами стала выравниваться», — сказано в сообщении.
«Опустимся ниже»: россиянам предрекли возврат в 90-е
По данным «Скрепки», 56% респондентов ответили, что не попадают под критерии (в числе основных условий получения кредитных каникул — снижение официального дохода на 30% и более в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год).
8% заемщиков попадают под критерии, но решили не оформлять кредитные каникулы, так как все равно придется выплачивать всю сумму, при этом кредитная нагрузка после отсрочки только возрастет. 22% россиян признались, что даже не изучали условия получения кредитных каникул.
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