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Какие выплаты, пособия и льготы ждут россиян летом и осенью 

Ura.Ru 1 час назад
Россиянам анонсировали новые выплаты
Фото: ТАСС
Еще в начале эпидемии коронавируса и периода нерабочих дней в России президент Владимир Путин поручил правительству ввести меры поддержки россиян. Чтобы сохранить благосостояние граждан во время кризиса и пандемии коронавируса, власти уже несколько месяцев предлагают населению получить различные выплаты и льготы. А летом появились новые пособия, которые продолжат действовать и осенью. На какую помощь могут рассчитывать граждане и бизнес — рассказываем в материале URA.RU.

Льготы для всех россиян

1 июня вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам взыскивать с граждан поступающие пособия в счет долгов. Чтобы отличать зачисления от государства от других денег, ввели специальную маркировку доходов гражданина
Россияне смогут получить кэшбэк за путешествия по стране. Государство будет возвращать от пяти до 15 тысяч рублей от стоимости путевки. Сумма компенсации будет зависеть от цены тура. При этом потратить на отдых нужно более 25 тысяч рублей, а срок бронирования должен составить более пяти ночей. Кроме того, деньги будут перечисляться только на банковские карты «Мир».
Студенты медицинских вузов, которые помогают бороться с пандемией коронавируса, получат льготы при поступлении на программы ординатуры. Тем, кто участвовал в мероприятиях по борьбе с COVID-19 не менее 150 часов, начислят дополнительно по 20 баллов при поступлении.

Как государство поддержало пенсионеров?

С начала июля нескольким категориям пенсионеров вновь стали повышать пенсии. Так, дополнительные выплаты получают пенсионеры-опекуны несовершеннолетних детей. Также доплату стали получать граждане старше 75 лет. При этом перерасчеты делаются с учетом пропущенных ранее индексаций.
Еще одна индексация пенсий будет проходить в августе — для работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий старше 75 лет. Перерасчет выплат будет проходить исходя из накопленных за прошлый год пенсионных баллов. Максимальная прибавка к пенсии составит 279 рублей.
Пенсионерам дали возможность получить рассрочку на выплату кредитных долгов, по которым приняты судебные решения. Положения закона применяются к документам, которые будут поступать к приставам до 1 октября 2020 года.
ПФР анонсировал возможность раннего выхода на пенсию при наличии необходимого трудового стажа. Так, получить пенсионное удостоверение на два года раньше остальных смогут мужчины, проработавшие 42 года, и женщины, имеющий трудовой стаж 37 лет.

Льготы для семей с детьми

С 1 июня в РФ стартовали анонсированные президентом страны выплаты семьям с детьми. Детям до трех лет предусмотрена выплата по пять тысяч рублей за каждый месяц с апреля по июнь. Для детей от трех до 16 лет полагается пособие в размере 10 тысяч рублей.
Также с первого дня лета деньги стали выплачивать малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. Пособие составляет 50% от прожиточного минимума за каждый месяц с начала года. То есть, подав заявление в июне, родители могли получить сразу до 33 тысяч. После этого выплаты продолжатся ежемесячно.
Кроме того, правительство ввело 50% скидку на железнодорожные билеты в Крым для школьников. Мера введена для детей старше 10 лет и будет действовать во время каникул.

Помощь бизнесу

Предпринимателям вернут деньги за покупку средств индивидуальной защиты. Компенсации будут проводиться из страховых взносов, ее размер составит до 20% от потраченной суммы. Подать заявление в территориальный орган Фонда социального страхования можно до 1 октября.
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Личный счет , Владимир Путин , Фонд социального страхования РФ , Пенсионный фонд РФ , РИА Ura.ru
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