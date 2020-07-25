Россиян расстроили ценами на отдых за границей

Международные направления, которые откроют 1 августа, будут дорогими и нацелены не на рядовых туристов из России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, напоминает RT. На первом этапе станут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.

«Турция будет нацелена на туры с высокой стоимостью наземного обслуживания. Там будут преимущественно реализовывать дорогие отели, так как попросту иначе будет не выгодно, если это будут не отели премиум класса», — сказал Мальцев.

По его словам, возможно, что стоимость пятизвездочных отелей возрастет, но не много, так как гостиницы не заполнены, и нужно бороться за потребителя.

Он подчеркнул, что многие европейские страны, включая Германию, которая является основным потребителем туристических услуг Турции, заявили, что не будут направлять своих туристов по этому направлению до конца лета. Большинство Россиян не смогут полететь в Турцию, пока полеты не откроют из других городов, так как поездка до Москвы, затем до Стамбула и наконец, до Антальи получится слишком дорогой.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма объяснил, что открытие авиасообщения с Англией не нацелено на туристов, так как при въезде в страну обязателен двухнедельный карантин. Это направление направлено на тех россиян, которые имеют недвижимость на территории страны и могут находиться там долгое время.

Мальцев поделился, что Танзания — это экзотическое направление. По словам эксперта, его хотели сделать массовым четыре года назад. Тогда турпакет стоил приблизительно 70 тысяч рублей на человека. Сейчас его стоимость собеседник URA.RU оценил в 130 тысяч рублей на человека. Основная статья расходов будет уходить на перелет.

Эксперт считает важным, чтобы к осени смогли открыться страны шенгенской зоны и Болгария. Также ситуацию в туротрасли смогло бы исправить возобновление авиасообщения с Египтом. По мнению Мальцева, альтернативы круглогодичному и недорогому отдыху, как там не существует. «Танзании такой не стать из-за расстояния и цены билетов», — заключил он.

Ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили, что в основном только пятизвездочные отели решили возобновить свою работу в Турции. Отмечается, что гостиницы готовы принимать туристов по ценам, объявленным еще зимой.