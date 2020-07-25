Американцев призвали разбить копилки с монетами

Федеральная резервная система США призвала граждан достать из своих копилок монеты. Из-за их дефицита все больше розничных торговцев и ресторанов призывают потребителей платить картами или точной суммой, не требующей сдачи. В противном случае, покупателям предложат программу лояльности или просто откажут в сдаче из-за отсутствия разменных монет.

«До тех пор, пока обращение монет не вернется в нормальное русло, розничным торговцам и малым предприятиям может быть сложнее принимать наличные платежи. Для миллионов американцев наличные деньги — единственная форма оплаты и денежные операции сильно зависят от монет», — цитирует заявление Монетного двора Usa Today.

В Монетном дворе добавили, что ведомство работает «на максимуме производственных мощностей с середины июня, чеканя почти 1,6 миллиарда монет в течение месяца» и рассчитывает производить 1,65 миллиарда монет в месяц до конца года. В 2019 году он выпускал в среднем 1 миллиард монет ежемесячно.

Дефицит монет возник из-за того, что с марта многие компании ушли в онлайн. Эксперты призывают потребителей использовать бесконтактные платежные системы из-за опасений распространения вирусной инфекции при переходе наличных и кредитных карт из рук в руки.

Ранее WSJ сообщила о дефиците золота в США.

А в Канаде в честь борющихся с COVID-19 медиков выпустили памятную монету. Ее стоимость — девять канадских долларов и 95 центов (около 7,5 доллара). Все вырученные от продажи средства монетный двор обещает перечислить в благотворительный фонд борьбы с коронавирусной инфекцией.